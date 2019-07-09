Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7230 5,7240 5,7090 5,7100 Avro 6,4220 6,4230 6,4040 6,4050 Sterlin 7,1420 7,1790 7,0950 7,1290 İsviçre Frangı 5,7450 5,7740 5,7310 5,7600 ANKARA ABD Doları 5,6700 5,7400 5,6800 5,7400 Avro 6,3600 6,4400 6,3550 6,4250 Sterlin 7,0570 7,2220 7,0240 7,1780



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