Döviz kurları

Döviz kurları09 Temmuz 2019 Salı 17:18
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7230
|5,7240
|5,7090
|5,7100
|Avro
|6,4220
|6,4230
|6,4040
|6,4050
|Sterlin
|7,1420
|7,1790
|7,0950
|7,1290
|İsviçre Frangı
|5,7450
|5,7740
|5,7310
|5,7600
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6700
|5,7400
|5,6800
|5,7400
|Avro
|6,3600
|6,4400
|6,3550
|6,4250
|Sterlin
|7,0570
|7,2220
|7,0240
|7,1780
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