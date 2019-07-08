Döviz kurları

Döviz kurları08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:17
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6380
|5,6390
|5,7230
|5,7240
|Avro
|6,3240
|6,3250
|6,4220
|6,4230
|Sterlin
|7,0040
|7,0390
|7,1420
|7,1790
|İsviçre Frangı
|5,6530
|5,6810
|5,7450
|5,7740
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6000
|5,6600
|5,6700
|5,7400
|Avro
|6,2750
|6,3450
|6,3600
|6,4400
|Sterlin
|6,9370
|7,0940
|7,0570
|7,2220
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