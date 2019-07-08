Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6380 5,6390 5,7230 5,7240 Avro 6,3240 6,3250 6,4220 6,4230 Sterlin 7,0040 7,0390 7,1420 7,1790 İsviçre Frangı 5,6530 5,6810 5,7450 5,7740 ANKARA ABD Doları 5,6000 5,6600 5,6700 5,7400 Avro 6,2750 6,3450 6,3600 6,4400 Sterlin 6,9370 7,0940 7,0570 7,2220



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