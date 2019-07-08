Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,7740
5,7750
Avro
6,4830
6,4840
Sterlin
7,2120
7,2480
ANKARA
ABD Doları
5,7300
5,8000
Avro
6,4250
6,5050
Sterlin
7,1070
7,2830
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