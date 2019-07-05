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Döviz kurları

05 Temmuz 2019 Cuma 09:31
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,60805,6090
Avro6,32806,3290
Sterlin7,04007,0750
ANKARA
ABD Doları5,56505,6250
Avro6,27006,3400
Sterlin6,95807,1090

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:31
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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