Döviz kurları

Döviz kurları01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:08
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7650
|5,7660
|5,6470
|5,6480
|Avro
|6,5660
|6,5670
|6,4010
|6,4020
|Sterlin
|7,2820
|7,3180
|7,1040
|7,1390
|İsviçre Frangı
|5,8680
|5,8970
|5,7060
|5,7340
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7100
|5,7700
|5,6100
|5,6800
|Avro
|6,5000
|6,5700
|6,3500
|6,4300
|Sterlin
|7,1990
|7,3640
|7,0210
|7,1850
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