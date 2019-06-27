Döviz kurları

Döviz kurları27 Haziran 2019 Perşembe 17:17
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7670
|5,7680
|5,7610
|5,7620
|Avro
|6,5540
|6,5550
|6,5610
|6,5620
|Sterlin
|7,3000
|7,3360
|7,2800
|7,3160
|İsviçre Frangı
|5,8880
|5,9170
|5,8760
|5,9050
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7400
|5,8000
|5,7300
|5,7900
|Avro
|6,5050
|6,5750
|6,5000
|6,5700
|Sterlin
|7,2020
|7,3560
|7,2280
|7,3830
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