Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7670 5,7680 5,7610 5,7620 Avro 6,5540 6,5550 6,5610 6,5620 Sterlin 7,3000 7,3360 7,2800 7,3160 İsviçre Frangı 5,8880 5,9170 5,8760 5,9050 ANKARA ABD Doları 5,7400 5,8000 5,7300 5,7900 Avro 6,5050 6,5750 6,5000 6,5700 Sterlin 7,2020 7,3560 7,2280 7,3830



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