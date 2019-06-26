Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7610 5,7620 5,7670 5,7680 Avro 6,5720 6,5730 6,5540 6,5550 Sterlin 7,3170 7,3540 7,3000 7,3360 İsviçre Frangı 5,9130 5,9420 5,8880 5,9170 ANKARA ABD Doları 5,7250 5,7950 5,7400 5,8000 Avro 6,5100 6,5900 6,5050 6,5750 Sterlin 7,2390 7,4170 7,2020 7,3560



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