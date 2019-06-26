Döviz kurları

Döviz kurları26 Haziran 2019 Çarşamba 17:04
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7610
|5,7620
|5,7670
|5,7680
|Avro
|6,5720
|6,5730
|6,5540
|6,5550
|Sterlin
|7,3170
|7,3540
|7,3000
|7,3360
|İsviçre Frangı
|5,9130
|5,9420
|5,8880
|5,9170
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7250
|5,7950
|5,7400
|5,8000
|Avro
|6,5100
|6,5900
|6,5050
|6,5750
|Sterlin
|7,2390
|7,4170
|7,2020
|7,3560
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