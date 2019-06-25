Döviz kurları

Döviz kurları25 Haziran 2019 Salı 17:12
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8120
|5,8130
|5,7610
|5,7620
|Avro
|6,6220
|6,6230
|6,5720
|6,5730
|Sterlin
|7,3440
|7,3810
|7,3170
|7,3540
|İsviçre Frangı
|5,9240
|5,9530
|5,9130
|5,9420
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7850
|5,8550
|5,7250
|5,7950
|Avro
|6,5750
|6,6550
|6,5100
|6,5900
|Sterlin
|7,2890
|7,4670
|7,2390
|7,4170
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