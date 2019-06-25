Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8120 5,8130 5,7610 5,7620 Avro 6,6220 6,6230 6,5720 6,5730 Sterlin 7,3440 7,3810 7,3170 7,3540 İsviçre Frangı 5,9240 5,9530 5,9130 5,9420 ANKARA ABD Doları 5,7850 5,8550 5,7250 5,7950 Avro 6,5750 6,6550 6,5100 6,5900 Sterlin 7,2890 7,4670 7,2390 7,4170



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