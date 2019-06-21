Döviz kurları

Döviz kurları21 Haziran 2019 Cuma 17:09
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7460
|5,7470
|5,8130
|5,8140
|Avro
|6,5040
|6,5050
|6,5870
|6,5880
|Sterlin
|7,2800
|7,3170
|7,3360
|7,3730
|İsviçre Frangı
|5,8340
|5,8630
|5,8960
|5,9260
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7300
|5,7900
|5,7850
|5,8450
|Avro
|6,4550
|6,5350
|6,5400
|6,6100
|Sterlin
|7,2210
|7,3930
|7,2660
|7,4210
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