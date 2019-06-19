Döviz kurları

Döviz kurları19 Haziran 2019 Çarşamba 17:15
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8370
|5,8380
|5,8330
|5,8340
|Avro
|6,5360
|6,5370
|6,5440
|6,5450
|Sterlin
|7,2920
|7,3280
|7,3470
|7,3840
|İsviçre Frangı
|5,8200
|5,8490
|5,8400
|5,8690
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8150
|5,8750
|5,8200
|5,8800
|Avro
|6,4950
|6,5650
|6,5050
|6,5750
|Sterlin
|7,2330
|7,3820
|7,2710
|7,4150
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