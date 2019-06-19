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Döviz kurları

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:15
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,83705,83805,83305,8340
Avro6,53606,53706,54406,5450
Sterlin7,29207,32807,34707,3840
İsviçre Frangı5,82005,84905,84005,8690
ANKARA
ABD Doları5,81505,87505,82005,8800
Avro6,49506,56506,50506,5750
Sterlin7,23307,38207,27107,4150


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:15
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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