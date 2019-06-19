Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8370 5,8380 5,8330 5,8340 Avro 6,5360 6,5370 6,5440 6,5450 Sterlin 7,2920 7,3280 7,3470 7,3840 İsviçre Frangı 5,8200 5,8490 5,8400 5,8690 ANKARA ABD Doları 5,8150 5,8750 5,8200 5,8800 Avro 6,4950 6,5650 6,5050 6,5750 Sterlin 7,2330 7,3820 7,2710 7,4150



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