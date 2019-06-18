Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8650 5,8660 5,8370 5,8380 Avro 6,5960 6,5970 6,5360 6,5370 Sterlin 7,3610 7,3980 7,2920 7,3280 İsviçre Frangı 5,8590 5,8890 5,8200 5,8490 ANKARA ABD Doları 5,8350 5,8950 5,8150 5,8750 Avro 6,5450 6,6150 6,4950 6,5650 Sterlin 7,2940 7,4440 7,2330 7,3820



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