Döviz kurları

Döviz kurları17 Haziran 2019 Pazartesi 17:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8760
|5,8770
|5,8650
|5,8660
|Avro
|6,6180
|6,6190
|6,5960
|6,5970
|Sterlin
|7,3800
|7,4170
|7,3610
|7,3980
|İsviçre Frangı
|5,8670
|5,8970
|5,8590
|5,8890
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8500
|5,9100
|5,8350
|5,8950
|Avro
|6,5700
|6,6400
|6,5450
|6,6150
|Sterlin
|7,3400
|7,4850
|7,2940
|7,4440
YORUM YAZ