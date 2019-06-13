Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7880 5,7890 5,8680 5,8690 Avro 6,5530 6,5540 6,6050 6,6060 Sterlin 7,3650 7,4020 7,4280 7,4630 İsviçre Frangı 5,8140 5,8430 5,8910 5,9210 ANKARA ABD Doları 5,7700 5,8300 5,8400 5,9000 Avro 6,5200 6,5900 6,5750 6,6450 Sterlin 7,2960 7,4470

7,3620 7,5290



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