Döviz kurları

Döviz kurları13 Haziran 2019 Perşembe 17:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7880
|5,7890
|5,8680
|5,8690
|Avro
|6,5530
|6,5540
|6,6050
|6,6060
|Sterlin
|7,3650
|7,4020
|7,4280
|7,4630
|İsviçre Frangı
|5,8140
|5,8430
|5,8910
|5,9210
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7700
|5,8300
|5,8400
|5,9000
|Avro
|6,5200
|6,5900
|6,5750
|6,6450
|Sterlin
|7,2960
|7,4470
|7,3620
|7,5290
YORUM YAZ