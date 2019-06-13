Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,8320
5,8330
Avro
6,6030
6,6040
Sterlin
7,3820
7,4200
ANKARA
ABD Doları
5,7900
5,8500
Avro
6,5350
6,6050
Sterlin
7,3100
7,4650
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