Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8290 5,8300 5,7880 5,7890 Avro 6,5990 6,6000 6,5530 6,5540 Sterlin 7,3980 7,4350 7,3650 7,4020 İsviçre Frangı 5,8570 5,8860 5,8140 5,8430 ANKARA ABD Doları 5,8050 5,8650 5,7700 5,8300 Avro 6,5550 6,6250 6,5200 6,5900 Sterlin 7,3170 7,4780 7,2960 7,4470



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