Döviz kurları

Döviz kurları12 Haziran 2019 Çarşamba 17:06
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8290
|5,8300
|5,7880
|5,7890
|Avro
|6,5990
|6,6000
|6,5530
|6,5540
|Sterlin
|7,3980
|7,4350
|7,3650
|7,4020
|İsviçre Frangı
|5,8570
|5,8860
|5,8140
|5,8430
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8050
|5,8650
|5,7700
|5,8300
|Avro
|6,5550
|6,6250
|6,5200
|6,5900
|Sterlin
|7,3170
|7,4780
|7,2960
|7,4470
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