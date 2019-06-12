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Döviz kurları

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:06
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,82905,8300 5,7880 5,7890
Avro6,59906,6000 6,5530 6,5540
Sterlin7,39807,4350 7,3650 7,4020
İsviçre Frangı5,85705,8860 5,8140 5,8430
ANKARA
ABD Doları5,80505,8650 5,77005,8300
Avro6,55506,6250 6,52006,5900
Sterlin7,31707,4780 7,2960 7,4470

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:06
  1. Döviz kurları

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