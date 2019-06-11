Döviz kurları

Döviz kurları11 Haziran 2019 Salı 17:03
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7800
|5,7810
|5,8290
|5,8300
|Avro
|6,5340
|6,5350
|6,5990
|6,6000
|Sterlin
|7,3270
|7,3640
|7,3980
|7,4350
|İsviçre Frangı
|5,8340
|5,8640
|5,8570
|5,8860
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7700
|5,8300
|5,8050
|5,8650
|Avro
|6,5100
|6,5800
|6,5550
|6,6250
|Sterlin
|7,2680
|7,4170
|7,3170
|7,4780
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