Döviz kurları

Döviz kurları10 Haziran 2019 Pazartesi 17:04
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7990
|5,8000
|5,7800
|5,7810
|Avro
|6,5680
|6,5690
|6,5340
|6,5350
|Sterlin
|7,3730
|7,4100
|7,3270
|7,3640
|İsviçre Frangı
|5,8510
|5,8810
|5,8340
|5,8640
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7900
|5,8600
|5,7700
|5,8300
|Avro
|6,5450
|6,6250
|6,5100
|6,5800
|Sterlin
|7,3230
|7,4850
|7,2680
|7,4170
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