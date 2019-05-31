Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABDDoları
5,8840
5,8850
Avro
6,5680
6,5690
Sterlin
7,4000
7,4360
ANKARA
ABDDoları
5,8600
5,9200
Avro
6,5150
6,5850
Sterlin
7,3360
7,4990
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