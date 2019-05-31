Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABDDoları 5,8840 5,8850 Avro 6,5680 6,5690 Sterlin 7,4000 7,4360 ANKARA ABDDoları 5,8600 5,9200 Avro 6,5150 6,5850 Sterlin 7,3360 7,4990



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