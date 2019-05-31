0553 313 94 23

Döviz kurları

31 Mayıs 2019 Cuma 09:33
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABDDoları5,88405,8850
Avro6,56806,5690
Sterlin7,40007,4360
ANKARA
ABDDoları5,86005,9200
Avro6,51506,5850
Sterlin7,33607,4990

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:33
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri koruyucu ailede 4. sırada
    1. Kayseri koruyucu ailede 4. sırada
    2. Yunus Emre Elektrik Santrali de satışa..
    3. Bitlis’te, bayram öncesi denetlemeler..
    4. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    5. Günde 800 adet yapıp ihraç ediyor
    6. Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    7. TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç..
    8. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    9. Bayram öncesi o yollar açıldı
    10. BEÜ ailesi iftarda bir araya geldi
    11. TRSM’den huzurevi sakinlerine bayram..
    12. Yurtta hava durumu
    13. ABD'nin ham petrol stokları azaldı
    14. Kazımkarabekir MYO’da mezuniyet coşkusu
    15. Suudi Arabistan’nın idam kararları..
    16. Pençe Harekatı sürüyor… Ele geçirilen..
    17. Tekstil fabrikasındaki yangın korkuttu
    18. Bitlis Belediyesi, çocukları tiyatro..
    19. Brezilya'da eğitim bütçesinde kesinti..
    20. MSB: "Pençe Harekâtı kapsamında..
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    FETÖ’cü kumpasçı ile mağduru aynı koğuşta
    FETÖ’cü kumpasçı ile mağduru aynı koğuşta