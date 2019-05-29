Döviz kurları

Döviz kurları29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:06
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0130
|6,0140
|6,0430
|6,0440
|Avro
|6,7330
|6,7340
|6,7350
|6,7360
|Sterlin
|7,6050
|7,6430
|7,6180
|7,6560
|İsviçre Frangı
|5,9610
|5,9910
|5,9760
|6,0060
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9900
|6,0500
|6,0100
|6,0700
|Avro
|6,6950
|6,7650
|6,6900
|6,7600
|Sterlin
|7,5220
|7,6690
|7,5370
|7,6850
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