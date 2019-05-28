Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0560 6,0570 6,0130 6,0140 Avro 6,7820 6,7830 6,7330 6,7340 Sterlin 7,6470 7,6850 7,6050 7,6430 İsviçre Frangı 6,0050 6,0350 5,9610 5,9910 ANKARA ABD Doları 6,0250 6,0850 5,9900 6,0500 Avro 6,7350 6,8050 6,6950 6,7650 Sterlin 7,6060 7,7660 7,5220 7,6690



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