Döviz kurları

Döviz kurları28 Mayıs 2019 Salı 17:11
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0560
|6,0570
|6,0130
|6,0140
|Avro
|6,7820
|6,7830
|6,7330
|6,7340
|Sterlin
|7,6470
|7,6850
|7,6050
|7,6430
|İsviçre Frangı
|6,0050
|6,0350
|5,9610
|5,9910
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0250
|6,0850
|5,9900
|6,0500
|Avro
|6,7350
|6,8050
|6,6950
|6,7650
|Sterlin
|7,6060
|7,7660
|7,5220
|7,6690
YORUM YAZ