Döviz kurları

Döviz kurları27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0740
|6,0750
|6,0560
|6,0570
|Avro
|6,7990
|6,8000
|6,7820
|6,7830
|Sterlin
|7,6630
|7,7010
|7,6470
|7,6850
|İsviçre Frangı
|6,0340
|6,0650
|6,0050
|6,0350
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0350
|6,0950
|6,0250
|6,0850
|Avro
|6,7450
|6,8150
|6,7350
|6,8050
|Sterlin
|7,6200
|7,7630
|7,6060
|7,7660
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