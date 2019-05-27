Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0740 6,0750 6,0560 6,0570 Avro 6,7990 6,8000 6,7820 6,7830 Sterlin 7,6630 7,7010 7,6470 7,6850 İsviçre Frangı 6,0340 6,0650 6,0050 6,0350 ANKARA ABD Doları 6,0350 6,0950 6,0250 6,0850 Avro 6,7450 6,8150 6,7350 6,8050 Sterlin 7,6200 7,7630 7,6060 7,7660





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