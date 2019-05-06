Döviz kurları

Döviz kurları06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:10
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9710
|5,9720
|6,0130
|6,0140
|Avro
|6,6770
|6,6880
|6,7330
|6,7340
|Sterlin
|7,3490
|7,7780
|7,8510
|7,8900
|İsviçre Frangı
|5,8250
|5,8540
|5,8830
|5,9130
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9350
|5,9850
|5,9800
|6,0300
|Avro
|6,6200
|6,6800
|6,6850
|6,7450
|Sterlin
|7,6630
|7,8200
|7,7770
|7,9530
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