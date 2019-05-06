Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9710 5,9720 6,0130 6,0140 Avro 6,6770 6,6880 6,7330 6,7340 Sterlin 7,3490 7,7780 7,8510 7,8900 İsviçre Frangı 5,8250 5,8540 5,8830 5,9130 ANKARA ABD Doları 5,9350 5,9850 5,9800 6,0300 Avro 6,6200 6,6800 6,6850 6,7450 Sterlin 7,6630 7,8200 7,7770 7,9530



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.