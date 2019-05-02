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Döviz kurları

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:19
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,95405,95505,96805,9690
Avro6,68906,69006,68506,6860
Sterlin7,76507,80007,75007,7890
İsviçre Frangı5,84605,87605,83305,8620
ANKARA
ABD Doları5,93005,98005,94005,9900
Avro6,65006,71006,64006,7000
Sterlin7,68907,84007,69107,8480

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:19
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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