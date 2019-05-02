Döviz kurları

Döviz kurları02 Mayıs 2019 Perşembe 17:19
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9540
|5,9550
|5,9680
|5,9690
|Avro
|6,6890
|6,6900
|6,6850
|6,6860
|Sterlin
|7,7650
|7,8000
|7,7500
|7,7890
|İsviçre Frangı
|5,8460
|5,8760
|5,8330
|5,8620
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9300
|5,9800
|5,9400
|5,9900
|Avro
|6,6500
|6,7100
|6,6400
|6,7000
|Sterlin
|7,6890
|7,8400
|7,6910
|7,8480
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