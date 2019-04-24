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Seçim 2019 Sayfası

Döviz kurları

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:06
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,83605,83705,88405,8850
Avro6,54706,54806,58906,5900
Sterlin7,54307,58207,59207,6300
İsviçre Frangı5,69705,72605,75905,7880
ANKARA
ABD Doları5,79505,85505,84005,9100
Avro6,50006,57006,53006,6100
Sterlin7,46607,62507,49907,6590

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:06
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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