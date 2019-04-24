Döviz kurları

Döviz kurları24 Nisan 2019 Çarşamba 17:06
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8360
|5,8370
|5,8840
|5,8850
|Avro
|6,5470
|6,5480
|6,5890
|6,5900
|Sterlin
|7,5430
|7,5820
|7,5920
|7,6300
|İsviçre Frangı
|5,6970
|5,7260
|5,7590
|5,7880
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7950
|5,8550
|5,8400
|5,9100
|Avro
|6,5000
|6,5700
|6,5300
|6,6100
|Sterlin
|7,4660
|7,6250
|7,4990
|7,6590
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