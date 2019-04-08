Döviz kurları

Döviz kurları08 Nisan 2019 Pazartesi 17:09
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,5970
|5,5980
|5,6920
|5,6930
|Avro
|6,2900
|6,2910
|6,4180
|6,4190
|Sterlin
|7,2560
|7,2920
|7,3920
|7,4290
|İsviçre Frangı
|5,5670
|5,5950
|5,6780
|5,7060
|ANKARA
|ABD Doları
|5,5500
|5,6300
|5,6400
|5,7100
|Avro
|6,2300
|6,3200
|6,3450
|6,4250
|Sterlin
|7,1980
|7,3790
|7,2900
|7,5010
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