Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABDDoları
5,6380
5,6390
Avro
6,3360
6,3370
Sterlin
7,3410
7,3780
ANKARA
ABDDoları
5,5900
5,6600
Avro
6,2700
6,3600
Sterlin
7,2480
7,4420
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