Döviz kurları

Döviz kurları05 Nisan 2019 Cuma 17:17
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,5960
|5,5970
|5,5970
|5,5980
|Avro
|6,2880
|6,2890
|6,2900
|6,2910
|Sterlin
|7,3260
|7,3630
|7,2560
|7,2920
|İsviçre Frangı
|5,5870
|5,6150
|5,5670
|5,5950
|ANKARA
|ABD Doları
|5,5750
|5,6450
|5,5500
|5,6300
|Avro
|6,2500
|6,3300
|6,2300
|6,3200
|Sterlin
|7,2710
|7,4550
|7,1980
|7,3790
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