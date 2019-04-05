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Seçim 2019 Sayfası

Döviz kurları

05 Nisan 2019 Cuma 17:17
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,59605,59705,59705,5980
Avro6,28806,28906,29006,2910
Sterlin7,32607,36307,25607,2920
İsviçre Frangı5,58705,61505,56705,5950
ANKARA
ABD Doları5,57505,64505,55005,6300
Avro6,25006,33006,23006,3200
Sterlin7,27107,45507,19807,3790


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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 17:17
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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