Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5960 5,5970 5,5970 5,5980 Avro 6,2880 6,2890 6,2900 6,2910 Sterlin 7,3260 7,3630 7,2560 7,2920 İsviçre Frangı 5,5870 5,6150 5,5670 5,5950 ANKARA ABD Doları 5,5750 5,6450 5,5500 5,6300 Avro 6,2500 6,3300 6,2300 6,3200 Sterlin 7,2710 7,4550 7,1980 7,3790



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.