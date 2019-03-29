Döviz kurları

Döviz kurları29 Mart 2019 Cuma 17:16
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,5600
|5,5610
|5,6400
|5,6410
|Avro
|6,3150
|6,3160
|6,3470
|6,3480
|Sterlin
|7,2710
|7,3070
|7,3550
|7,3880
|İsviçre Frangı
|5,5730
|5,6000
|5,6560
|5,6850
|ANKARA
|ABD Doları
|5,5400
|5,6600
|5,6200
|5,7200
|Avro
|6,2100
|6,3400
|6,3000
|6,4200
|Sterlin
|7,3240
|7,4510
|7,2930
|7,5110
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