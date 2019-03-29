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Döviz kurları

29 Mart 2019 Cuma 17:16
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,56005,56105,64005,6410
Avro6,31506,31606,34706,3480
Sterlin7,27107,30707,35507,3880
İsviçre Frangı5,57305,60005,65605,6850
ANKARA
ABD Doları5,54005,66005,62005,7200
Avro6,21006,34006,30006,4200
Sterlin7,32407,45107,29307,5110

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:16
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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