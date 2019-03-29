Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5600 5,5610 5,6400 5,6410 Avro 6,3150 6,3160 6,3470 6,3480 Sterlin 7,2710 7,3070 7,3550 7,3880 İsviçre Frangı 5,5730 5,6000 5,6560 5,6850 ANKARA ABD Doları 5,5400 5,6600 5,6200 5,7200 Avro 6,2100 6,3400 6,3000 6,4200 Sterlin 7,3240 7,4510 7,2930 7,5110



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