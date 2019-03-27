Döviz kurları

Döviz kurları27 Mart 2019 Çarşamba 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,5360
|5,5370
|5,4060
|5,4070
|Avro
|6,2790
|6,2800
|6,1830
|6,1840
|Sterlin
|7,3230
|7,3600
|7,1810
|7,2170
|İsviçre Frangı
|5,5640
|5,5920
|5,4610
|5,4880
|ANKARA
|ABD Doları
|5,5250
|5,5950
|5,3800
|5,5200
|Avro
|6,2300
|6,3100
|6,0600
|6,2100
|Sterlin
|7,1910
|7,3970
|7,0980
|7,3160
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