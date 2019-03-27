0553 313 94 23

Döviz kurları

27 Mart 2019 Çarşamba 17:07
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,53605,53705,40605,4070
Avro6,27906,28006,18306,1840
Sterlin7,32307,36007,18107,2170
İsviçre Frangı5,56405,59205,46105,4880
ANKARA
ABD Doları5,52505,59505,38005,5200
Avro6,23006,31006,06006,2100
Sterlin7,19107,39707,09807,3160



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:07
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Uşak mitingi
    1. AK Parti'nin Uşak mitingi
    2. "Hep bir karanlık el, milli ve yerli..
    3. Kağıthane'de ilginç kaza: Merdivenleri..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz..
    5. “Yenişehirli’nin derdine derman olmaya..
    6. Bakan Ersoy: “Yurt dışına kaçırılan..
    7. "Gönüllerde Muhsin Yazıcıoğlu sevgisi..
    8. Nasıranlı seçim çalışmalarına devam..
    9. Gaziantep'te akü hırsızları suçüstü..
    10. Erdoğan: "AK Parti'nin gölgesinde..
    11. ÖYP Araştırma Görevlileri..
    12. Bakan Varank, Avcılar ve Beylikdüzü..
    13. Yerel seçim sonuçları 2014 hangi parti..
    14. Büyükelçi Christian Berger’den Golan..
    15. Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü..
    16. Hasan Togar: “Halkımızın hizmetkarıyız”
    17. Erdoğan: "Kandil'de kaçacak delik..
    18. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    19. Eski genel müdürlerden Kardemir’e..
    20. Fişleme çağrısı yaptı: Müslümanların..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek