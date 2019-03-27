Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5360 5,5370 5,4060 5,4070 Avro 6,2790 6,2800 6,1830 6,1840 Sterlin 7,3230 7,3600 7,1810 7,2170 İsviçre Frangı 5,5640 5,5920 5,4610 5,4880 ANKARA ABD Doları 5,5250 5,5950 5,3800 5,5200 Avro 6,2300 6,3100 6,0600 6,2100 Sterlin 7,1910 7,3970 7,0980 7,3160





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