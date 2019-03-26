Döviz kurları

Döviz kurları26 Mart 2019 Salı 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6050
|5,6060
|5,5360
|5,5370
|Avro
|6,3560
|6,3570
|6,2790
|6,2800
|Sterlin
|7,3980
|7,4350
|7,3230
|7,3600
|İsviçre Frangı
|5,6390
|5,6670
|5,5640
|5,5920
|ANKARA
|ABD Doları
|5,5850
|5,6650
|5,5250
|5,5950
|Avro
|6,3100
|6,4100
|6,2300
|6,3100
|Sterlin
|7,3250
|7,5180
|7,1910
|7,3970
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