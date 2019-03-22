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Döviz kurları

22 Mart 2019 Cuma 09:36
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,46905,4700
Avro6,22706,2280
Sterlin7,16807,2050
ANKARA
ABD Doları5,44005,4900
Avro6,18506,2450
Sterlin7,09007,2350

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:36
  1. Döviz kurları

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