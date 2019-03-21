Döviz kurları

Döviz kurları21 Mart 2019 Perşembe 17:02
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4780
|5,4790
|5,4600
|5,4610
|Avro
|6,2260
|6,2270
|6,2320
|6,2330
|Sterlin
|7,2060
|7,2430
|7,1730
|7,2090
|İsviçre Frangı
|5,4770
|5,5050
|5,4940
|5,5210
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4600
|5,5100
|5,4400
|5,4900
|Avro
|6,1950
|6,2550
|6,1900
|6,2500
|Sterlin
|7,1250
|7,2700
|7,1100
|7,2550
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