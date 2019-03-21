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Döviz kurları

21 Mart 2019 Perşembe 17:02
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,47805,47905,46005,4610
Avro6,22606,22706,23206,2330
Sterlin7,20607,24307,17307,2090
İsviçre Frangı5,47705,50505,49405,5210
ANKARA
ABD Doları5,46005,51005,44005,4900
Avro6,19506,25506,19006,2500
Sterlin7,12507,27007,11007,2550

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:02
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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