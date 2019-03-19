Döviz kurları

Döviz kurları19 Mart 2019 Salı 17:14
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4610
|5,4620
|5,4770
|5,4780
|Avro
|6,2000
|6,2010
|6,2200
|6,2210
|Sterlin
|7,2110
|7,2470
|7,2450
|7,2810
|İsviçre Frangı
|5,4430
|5,4710
|5,4660
|5,4940
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4450
|5,4950
|5,4600
|5,5100
|Avro
|6,1700
|6,2300
|6,1850
|6,2450
|Sterlin
|7,1650
|7,3180
|7,1800
|7,3260
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