Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4610 5,4620 5,4770 5,4780 Avro 6,2000 6,2010 6,2200 6,2210 Sterlin 7,2110 7,2470 7,2450 7,2810 İsviçre Frangı 5,4430 5,4710 5,4660 5,4940 ANKARA ABD Doları 5,4450 5,4950 5,4600 5,5100 Avro 6,1700 6,2300 6,1850 6,2450 Sterlin 7,1650 7,3180 7,1800 7,3260



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