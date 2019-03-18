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Döviz kurları

18 Mart 2019 Pazartesi 17:03
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,46805,46905,46105,4620
Avro6,20606,20706,20006,2010
Sterlin7,23307,26907,21107,2470
İsviçre Frangı5,43605,46305,44305,4710
ANKARA
ABD Doları5,45005,50005,44505,4950
Avro6,16506,22506,17006,2300
Sterlin7,17307,31407,16507,3180

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:03
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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