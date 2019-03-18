Döviz kurları

Döviz kurları18 Mart 2019 Pazartesi 17:03
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4680
|5,4690
|5,4610
|5,4620
|Avro
|6,2060
|6,2070
|6,2000
|6,2010
|Sterlin
|7,2330
|7,2690
|7,2110
|7,2470
|İsviçre Frangı
|5,4360
|5,4630
|5,4430
|5,4710
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4500
|5,5000
|5,4450
|5,4950
|Avro
|6,1650
|6,2250
|6,1700
|6,2300
|Sterlin
|7,1730
|7,3140
|7,1650
|7,3180
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