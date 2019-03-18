Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4680 5,4690 5,4610 5,4620 Avro 6,2060 6,2070 6,2000 6,2010 Sterlin 7,2330 7,2690 7,2110 7,2470 İsviçre Frangı 5,4360 5,4630 5,4430 5,4710 ANKARA ABD Doları 5,4500 5,5000 5,4450 5,4950 Avro 6,1650 6,2250 6,1700 6,2300 Sterlin 7,1730 7,3140 7,1650 7,3180



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