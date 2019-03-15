Döviz kurları

Döviz kurları15 Mart 2019 Cuma 17:25
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4700
|5,4710
|5,4680
|5,4690
|Avro
|6,1920
|6,1930
|6,2060
|6,2070
|Sterlin
|7,2220
|7,2580
|7,2330
|7,2690
|İsviçre Frangı
|5,4330
|5,4600
|5,4360
|5,4630
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4550
|5,5050
|5,4500
|5,5000
|Avro
|6,1600
|6,2200
|6,1650
|6,2250
|Sterlin
|7,1600
|7,3070
|7,1730
|7,3140
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