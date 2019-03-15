0553 313 94 23

Döviz kurları

15 Mart 2019 Cuma 09:33
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABDDoları5,47205,4730
Avro6,19806,1990
Sterlin7,22507,2600
ANKARA
ABDDoları5,44505,4950
Avro6,15506,2150
Sterlin7,15607,2960


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:33
  1. Döviz kurları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kent merkezinde karla mücadele çalışması
    1. Kent merkezinde karla mücadele..
    2. Aziz Behich kimdir? Aziz Behich..
    3. Çinli avukat arkadaşıyla kazada..
    4. Formula 1’de yeni sezon heyecanı
    5. Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi..
    6. Kars’ta sis etkili oluyor
    7. Manisa’da minibüs ile otomobil..
    8. Çocukları para karşılığı terör..
    9. Başkan Memduh Büyükkılıç, Haber Global..
    10. Malazgirt Devlet Hastanesi..
    11. Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
    12. Yeni Zelanda'daki 2 camiye terör..
    13. Bu köyde 4 aydır internet ve telefon..
    14. Fenerbahçe'den flaş Ersun Yanal..
    15. Kocasinan Akademi geleceğin bilim..
    16. Kadınlar Şahin’in projelerini ayakta..
    17. BEÜ BESEM faaliyetlerine devam ediyor
    18. Gebelikte sık görülen sorunlara dikkat
    19. Maher Zain İstanbul'da ne zaman..
    20. Coşkun Güven: “ Yenice sosyal..
    21. Afyon lokumu Pekin’de satılacak
    22. Cami saldırısına Erdoğan'dan ilk tepki!
    23. Bursa'da sahaya at girdi
    24. Dumlupınar’da evde yaşlı bakım hizmeti..
    25. BEÜ’de ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı’..
    26. Mehmet Samsar Rusya’daki Müslümanların..
    27. Kütahya’da trafik kazasında yaralanan..
    28. Magic'ten önemli galibiyet
    29. FETÖ’nün TSK yapılanması hakim..
    30. Yeni Zelanda Christchurch nerede?
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek