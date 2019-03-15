Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABDDoları
5,4720
5,4730
Avro
6,1980
6,1990
Sterlin
7,2250
7,2600
ANKARA
ABDDoları
5,4450
5,4950
Avro
6,1550
6,2150
Sterlin
7,1560
7,2960
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