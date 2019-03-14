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Döviz kurları

14 Mart 2019 Perşembe 09:33
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,46605,4670
Avro6,19906,2000
Sterlin7,22507,2610
ANKARA
ABD Doları5,44505,4950
Avro6,15506,2150
Sterlin7,14607,2980

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:33
  1. Döviz kurları

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