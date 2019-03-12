Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4360 5,4370 5,4580 4,4590 Avro 6,1170 6,1180 6,1580 6,1590 Sterlin 7,0930 7,1280 7,1520 7,1880 İsviçre Frangı 5,3740 5,4010 5,4080 5,4350 ANKARA ABD Doları 5,4150 5,4650 5,4400 5,4900 Avro 6,0850 6,1450 6,1200 6,1800 Sterlin 7,0150 7,1650 7,0540 7,2110



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