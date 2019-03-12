Döviz kurları

Döviz kurları12 Mart 2019 Salı 17:41
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4360
|5,4370
|5,4580
|4,4590
|Avro
|6,1170
|6,1180
|6,1580
|6,1590
|Sterlin
|7,0930
|7,1280
|7,1520
|7,1880
|İsviçre Frangı
|5,3740
|5,4010
|5,4080
|5,4350
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4150
|5,4650
|5,4400
|5,4900
|Avro
|6,0850
|6,1450
|6,1200
|6,1800
|Sterlin
|7,0150
|7,1650
|7,0540
|7,2110
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