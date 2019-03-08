Döviz kurları

Döviz kurları08 Mart 2019 Cuma 17:13
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4360
|5,4370
|5,4550
|5,4560
|Avro
|6,1270
|6,1280
|6,1280
|6,1290
|Sterlin
|7,1180
|7,1540
|7,1120
|7,1490
|İsviçre Frangı
|5,3820
|5,4090
|5,3960
|5,4230
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4150
|5,4650
|5,4400
|5,4900
|Avro
|6,0900
|6,1500
|6,1000
|6,1600
|Sterlin
|7,0480
|7,1860
|7,0800
|7,2190
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