Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4200 5,4210 5,4360 5,4370 Avro 6,1320 6,1330 6,1270 6,1280 Sterlin 7,1010 7,1360 7,1180 7,1540 İsviçre Frangı 5,3810 5,4080 5,3820 5,4090 ANKARA ABD Doları 5,3900 5,4500 5,4150 5,4650 Avro 6,0900 6,1600 6,0900 6,1500 Sterlin 7,0370 7,1930 7,0480 7,1860





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