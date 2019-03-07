Döviz kurları

Döviz kurları07 Mart 2019 Perşembe 17:24
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4200
|5,4210
|5,4360
|5,4370
|Avro
|6,1320
|6,1330
|6,1270
|6,1280
|Sterlin
|7,1010
|7,1360
|7,1180
|7,1540
|İsviçre Frangı
|5,3810
|5,4080
|5,3820
|5,4090
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3900
|5,4500
|5,4150
|5,4650
|Avro
|6,0900
|6,1600
|6,0900
|6,1500
|Sterlin
|7,0370
|7,1930
|7,0480
|7,1860
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