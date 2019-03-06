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Döviz kurları

06 Mart 2019 Çarşamba 17:15
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,38205,38305,42005,4210
Avro6,10006,10106,13206,1330
Sterlin7,04707,08207,10107,1360
İsviçre Frangı5,36405,39105,38105,4080
ANKARA
ABD Doları5,36505,41505,39005,4500
Avro6,07006,13006,09006,1600
Sterlin6,99407,13007,03707,1930

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:15
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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