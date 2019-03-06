Döviz kurları

Döviz kurları06 Mart 2019 Çarşamba 17:15
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3820
|5,3830
|5,4200
|5,4210
|Avro
|6,1000
|6,1010
|6,1320
|6,1330
|Sterlin
|7,0470
|7,0820
|7,1010
|7,1360
|İsviçre Frangı
|5,3640
|5,3910
|5,3810
|5,4080
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3650
|5,4150
|5,3900
|5,4500
|Avro
|6,0700
|6,1300
|6,0900
|6,1600
|Sterlin
|6,9940
|7,1300
|7,0370
|7,1930
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