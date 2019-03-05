Döviz kurları

Döviz kurları05 Mart 2019 Salı 17:10
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3760
|5,3770
|5,3820
|5,3830
|Avro
|6,1010
|6,1020
|6,1000
|6,1010
|Sterlin
|7,0830
|7,1190
|7,0470
|7,0820
|İsviçre Frangı
|5,3640
|5,3910
|5,3640
|5,3910
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3600
|5,4100
|5,3650
|5,4150
|Avro
|6,0700
|6,1300
|6,0700
|6,1300
|Sterlin
|7,0280
|7,1830
|6,9940
|7,1330
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