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Döviz kurları

04 Mart 2019 Pazartesi 17:10
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,38805,38905,37605,3770
Avro6,13706,13806,10106,1020
Sterlin7,10707,14207,08307,1190
İsviçre Frangı5,37105,39705,36405,3910
ANKARA
ABD Doları5,36005,41005,36005,4100
Avro6,09506,15506,07006,1300
Sterlin7,02307,19107,02807,1830


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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:10
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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