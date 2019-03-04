Döviz kurları

Döviz kurları04 Mart 2019 Pazartesi 17:10
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3880
|5,3890
|5,3760
|5,3770
|Avro
|6,1370
|6,1380
|6,1010
|6,1020
|Sterlin
|7,1070
|7,1420
|7,0830
|7,1190
|İsviçre Frangı
|5,3710
|5,3970
|5,3640
|5,3910
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3600
|5,4100
|5,3600
|5,4100
|Avro
|6,0950
|6,1550
|6,0700
|6,1300
|Sterlin
|7,0230
|7,1910
|7,0280
|7,1830
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