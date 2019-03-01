Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3220 5,3230 5,3880 5,3890 Avro 6,0710 6,0720 6,1370 6,1380 Sterlin 7,0320 7,0670 7,1070 7,1420 İsviçre Frangı 5,3180 5,3450 5,3710 5,3970 ANKARA ABD Doları 5,3000 5,3500 5,3600 5,4100 Avro 6,0250 6,0850 6,0950 6,1550 Sterlin 6,9940 7,1390 7,0230 7,1910







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