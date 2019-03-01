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Döviz kurları

01 Mart 2019 Cuma 17:26
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,32205,32305,38805,3890
Avro6,07106,07206,13706,1380
Sterlin7,03207,06707,10707,1420
İsviçre Frangı5,31805,34505,37105,3970
ANKARA
ABD Doları5,30005,35005,36005,4100
Avro6,02506,08506,09506,1550
Sterlin6,99407,13907,02307,1910


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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:26
  1. Döviz kurları

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