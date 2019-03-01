Döviz kurları

Döviz kurları01 Mart 2019 Cuma 17:26
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3220
|5,3230
|5,3880
|5,3890
|Avro
|6,0710
|6,0720
|6,1370
|6,1380
|Sterlin
|7,0320
|7,0670
|7,1070
|7,1420
|İsviçre Frangı
|5,3180
|5,3450
|5,3710
|5,3970
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3000
|5,3500
|5,3600
|5,4100
|Avro
|6,0250
|6,0850
|6,0950
|6,1550
|Sterlin
|6,9940
|7,1390
|7,0230
|7,1910
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