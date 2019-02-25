Döviz kurları

Döviz kurları25 Şubat 2019 Pazartesi 17:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3250
|5,3260
|5,3050
|5,3060
|Avro
|6,0420
|6,0430
|6,0290
|6,0300
|Sterlin
|6,9030
|6,9370
|6,9150
|6,9500
|İsviçre Frangı
|5,3040
|5,3310
|5,2880
|5,3150
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3000
|5,3500
|5,2900
|5,3400
|Avro
|6,0000
|6,0600
|6,0000
|6,0600
|Sterlin
|6,8550
|6,9970
|6,8570
|7,0110
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