Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3250 5,3260 5,3050 5,3060 Avro 6,0420 6,0430 6,0290 6,0300 Sterlin 6,9030 6,9370 6,9150 6,9500 İsviçre Frangı 5,3040 5,3310 5,2880 5,3150 ANKARA ABD Doları 5,3000 5,3500 5,2900 5,3400 Avro 6,0000 6,0600 6,0000 6,0600 Sterlin 6,8550 6,9970 6,8570 7,0110







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.