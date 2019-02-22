Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,3270
5,3280
Avro
6,0470
6,0480
Sterlin
6,9110
6,9460
ANKARA
ABD Doları
5,3000
5,3500
Avro
6,0050
6,0650
Sterlin
6,8550
6,9970
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