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Döviz kurları

22 Şubat 2019 Cuma 12:07
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,32705,3280
Avro6,04706,0480
Sterlin6,91106,9460
ANKARA
ABD Doları5,30005,3500
Avro6,00506,0650
Sterlin6,85506,9970

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:07
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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