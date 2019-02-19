Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3020 5,3030 5,3020 5,3030 Avro 6,0070 6,0080 5,9950 5,9960 Sterlin 6,8220 6,8560 6,8530 6,8870 İsviçre Frangı 5,2650 5,2910 5,2680 5,2950 ANKARA ABD Doları 5,2700 5,3300 5,2850 5,3350 Avro 5,9600 6,0300 5,9650 6,0250 Sterlin 6,7650 6,9120 6,8020 6,9550



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