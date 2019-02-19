Döviz kurları

Döviz kurları19 Şubat 2019 Salı 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3020
|5,3030
|5,3020
|5,3030
|Avro
|6,0070
|6,0080
|5,9950
|5,9960
|Sterlin
|6,8220
|6,8560
|6,8530
|6,8870
|İsviçre Frangı
|5,2650
|5,2910
|5,2680
|5,2950
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2700
|5,3300
|5,2850
|5,3350
|Avro
|5,9600
|6,0300
|5,9650
|6,0250
|Sterlin
|6,7650
|6,9120
|6,8020
|6,9550
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