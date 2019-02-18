Döviz kurları

Döviz kurları18 Şubat 2019 Pazartesi 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2710
|5,2720
|5,3020
|5,3030
|Avro
|5,9370
|5,9380
|6,0070
|6,0080
|Sterlin
|6,7220
|6,7550
|6,8220
|6,8560
|İsviçre Frangı
|5,2110
|5,2370
|5,2650
|5,2910
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2450
|5,2950
|5,2700
|5,3300
|Avro
|5,8950
|5,9550
|5,9600
|6,0300
|Sterlin
|6,6710
|6,8110
|6,7650
|6,9120
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