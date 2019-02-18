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Döviz kurları

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:07
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,27105,27205,30205,3030
Avro5,93705,93806,00706,0080
Sterlin6,72206,75506,82206,8560
İsviçre Frangı5,21105,23705,26505,2910
ANKARA
ABD Doları5,24505,29505,27005,3300
Avro5,89505,95505,96006,0300
Sterlin6,67106,81106,76506,9120


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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:07
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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