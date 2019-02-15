Döviz kurları

Döviz kurları15 Şubat 2019 Cuma 17:30
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2980
|5,2990
|5,2710
|5,2720
|Avro
|6,0020
|6,0030
|5,9370
|5,9380
|Sterlin
|6,7740
|6,8080
|6,7220
|6,7550
|İsviçre Frangı
|5,2490
|5,2750
|5,2110
|5,2370
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2800
|5,3400
|5,2450
|5,2950
|Avro
|5,9450
|6,0150
|5,8950
|5,9550
|Sterlin
|6,7200
|6,8840
|6,6710
|6,8110
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