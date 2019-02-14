Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,2820
5,2830
Avro
5,9720
5,9730
Sterlin
6,7780
6,8140
ANKARA
ABD Doları
5,2500
5,3000
Avro
5,9150
5,9750
Sterlin
6,7190
6,8710
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